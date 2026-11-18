Gianunsiyo ni kanhi world champion Gervonta Davis sa social media nga mobalik siya pag-away aron kontrahon si kanhi unified lightweight champion George Kambosos sa sayong bahin sa sunod tuig, taho sa www.boxingscene.com.
Si Davis, 32, kinsa adunay 30-0-1, (28 KOs nga rekord, wala na nakaaway sukad sa kontrobersyal nilang panagtabla ni Lamont Roach niadtong Marso sa miaging tuig.
Nakatakda untang moaway si Davis batok ni YouTuber-turned-boxer Jake Paul niadtong Nobiyembre 2025 apan wala kini nadayon gumikan sa daghang legal nga kaso nga giatubang ni Davis sa iyang personal nga kinabuhi.
Gumikan niini, gituohan nga dili makabalik og away si Davis.
Sa post ni Davis sa social media kabahin sa iyang pagbalik og away, adunay logo sa Premier Boxing Champions, hinuon wala pa’y kompirmasyon ang PBC kabahin niini.
Si Kambosos, 33, kinsa adunay 22-4, 10 KOs nga rekord, katapusang niaway niadtong Hunyo 2026 diin nasugamak siya sa eighth round stoppage nga kapildihan batok ni International Boxing Federation (IBF) 140lbs titleholder Richardson Hitchins. / ESL