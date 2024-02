Davis mobisita sa Sugbo para sa EASL

Ang kanhi National Basketball Association (NBA) player nga si Baron Davis lakip sa mga notado nga basketbolista nga moari sa Sugbo sunod buwan alang sa East Asia Super League Final Four.

Si Davis, 44 anyos, naa sa lista sa mga beterano nga moari kuyog kang Jeremy Lin karong Marso 8 ngadto 10 sa Hoops Dome, Lapu Lapu City.

Matod ni EASL CEO Henry Kerins nga adunay maapil pa sa lista ug ila kining ianunsiyo sa umaabot nga mga adlaw.

“Yes, he’s coming. And we have other NBA legends who are coming that you will see at courtside,” padayag Kerins.

Si Davis nakaduwa ubos sa Charlotte Hornets, New Orleans Hornets, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers ug New York Knicks.

Usa sa highlight ni Davis ang paglupig sa No. 8 War­riors sa No.1 ranked nga Dallas Mavericks sa playoffs, ug nahimo silang unang team nga nakabuhat niini sukad giusab sa NBA ang format gikan sa 5-game series ngadto sa 7-game series.

Sila si Davis ug Lin nahimo’ng teammate sa Knicks tuig 2011-12 nga NBA season sa panahon sa pagsikat sa Linsanity.