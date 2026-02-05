Davis nabalhin sa Washington

Nabalhin si Anthony Davis gikan sa Dallas Mavericks ngadto sa Washington Wizards pinaagi sa blockbuster trade sa National Basketball Association (NBA), nga naglambigit og walo ka mga magduduwa ug lima ka draft picks.
Gawas ni Davis, gihatag sab sa Mavericks sila si Jaden Hardy, D'Angelo Russell ug Dante Exum ngadto sa Wizards.
Isip baylo, nadawat sa Mavericks sila si Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, duha ka first-round picks tulo ka second-round picks./ Gikan sa wires