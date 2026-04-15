Superbalita Cebu

Davis nagpanikad isip usa ka Wizard

Davis nagpanikad isip usa ka Wizard
Nagpanikad na si Anthony Davis nga makatabang sa kampanya sa iyang bag-ong team nga mao Washington Wizards sa sunod season sa National Basketball Association (NBA) kaabag ang laing bag-ong dekalidad nga sakop sa team nga si Trae Young.

Sa sayong bahin ning 2026, si Davis nakuha Wizards gikan sa Dallas Mavericks pinaagi sa multi-player trade samtang si Young nakuha sab sa Wizards gikan sa Atlanta Hawks baylo nila CJ McCollum ug Corey Kispert.

Matod ni Davis nga gusto siyang magmadaugon kauban ang batan-ong puwersa sa Wizards. / Gikan sa wires

