Davis nagpanikad sa iyang pagbalik sa ring

Andam na sa iyang pagbalik sa ring si Gervonta Davis batok sa kanhi lightweight world champion nga si George Kambosos.
Si Davis nga nailhan sa angga nga ‘Tank’ moaway sa sayong bahin sa 2027 basi sa taho gikan sa international boxing website.
Kini mao ang iyang unang away sukad sa kontrobersyal nga majority decision draw batok kang Lamont Roach Jr. niadtong Marso 2025.
Gitakda unta si Davis alang sa usa ka exhibition match batok sa YouTuber-turned-boxer nga si Jake Paul niadtong Nobyembre 2025, apan tungod sa mga legal nga problema gawas sa ring, napugos ang 32-anyos nga boksidor sa pag-atras sa maong kalihokan ug wala na nakabalik og away sukad niadto.
Sa wala pa ang iyang gubot nga tuig 2025, giila si Davis isip usa sa labing maayong boksidor sa tibuok kalibutan, human niya gipangpildi ang mga sikat nga pangalan sama nila ni Ryan Garcia ug Leo Santa Cruz aron mahimong three-division world champion.
Gihuptan ni ‘Tank’ ang WBA lightweight title sa katapusan niyang pagka-aktibo, apan tungod sa iyang taas nga pagkawala, nawala kaniya ang bakus human siya gihinganlan og champion in recess. Karon, gianunsyo na niya ang mga detalye sa iyang pagbalik samtang nagtinguha siya nga makakuha pag-usab og world title. / RSC