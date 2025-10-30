Davis nakasinati na sab og angol

Wala nakatiwas pagduwa si Dallas Mavericks star Anthony Davis atol sa ilang kulbahinam nga kadaugan batok sa Indiana Pacers, 107-105, ning Huwebes, Oktubre 30, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Davis nibiya sa duwa ug nipaingon sa locker room sa hinapos nga bahin sa 1st quarter pa lang human kini nakasinati og angol (lower left leg soreness) ug wala na nibalik. Nagbilin siya og upat ka mga puntos ug upat ka rebounds.
Ang nahitabo ni Davis nakapabalaka sa Mavericks. / Gikan sa wires