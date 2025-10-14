Superbalita Cebu

Davis nangulo sa Mavericks

Nagpatakap og 25 puntos si Anthony Davis sulod lang sa 25 ka minutos nga pagduwa aron agakon ang Dallas Mavericks sa kadaugan batok sa Utah Jazz, 114-101, sa Martes, Oktubre 14, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA) Preseason.

Kini maoy ikaduhang daog sa Mavericks sulod sa tulo ka duwa.

Ang Jazz nahagbong sa 0-3 nga rekord.

Sa laing mga duwa, ningdaog ang Washington Wizards batok New York Knicks, 120-103, San Antonio Spurs batok Indiana Pacers, 124-108, ug Atlanta Hawks batok Miami Heat, 119-118 (OT). / Gikan sa wires

