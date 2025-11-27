Davis nasurpresa bahin ni Harrison

Sa labing unang higayon, nipagawas og reaksiyon si Dallas Mavericks star Anthony Davis kabahin sa pagkataktak sa puwesto ni Mavericks General Manager Nico Harrison, dili pa lang tantong dugay.
Nagkanayon si Davis nga nasurpresa siya dihang iya kining nasayran.
Si Davis kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang calf injury nga iyang nasinati niadtong Oktubre 30, 2025, sa National Basketball Association), nibutyag nga lisod alang kaniya ang pagdawat sa nahitabo.
Gipasabot ni Davis nga si Harrison maoy dakong hinungdan nga nabalhin siya gikan sa Los Angeles Lakers ngadto sa Mavericks. / Gikan sa wires