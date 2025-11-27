Superbalita Cebu

Davis nasurpresa bahin ni Harrison

Davis nasurpresa bahin ni Harrison
Davis
Published on

Sa labing unang higayon, nipagawas og reaksiyon si Dallas Mavericks star Anthony Davis kabahin sa pagkataktak sa puwesto ni Mavericks General Manager Nico Harrison, dili pa lang tantong dugay.

Nagkanayon si Davis nga nasurpresa siya dihang iya kining nasayran.

Si Davis kinsa padayon pa nga nagpaalim sa iyang calf injury nga iyang nasinati niadtong Oktubre 30, 2025, sa National Basketball Association), nibutyag nga lisod alang kaniya ang pagdawat sa nahitabo.

Gipasabot ni Davis nga si Harrison maoy dakong hinungdan nga nabalhin siya gikan sa Los Angeles Lakers ngadto sa Mavericks. / Gikan sa wires

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph