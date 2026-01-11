Davis posible nga operahan

Gilaumang molanat og ubay-ubay ka mga buwan nga dili makaduwa si Dallas Mavericks star Anthony Davis sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) gumikan sa nasinati niining angol sa iyang wa nga kamot (ligament damage).
Gianunsyo sa Mavericks management nga ang angol ni Davis nagkinahanglan og operasyon.
Hinuon, kon makadesisyon si Davis ug ang Mavericks nga likayan lang una ang operasyon, hayan posibleng makabalik ra pagduwa si Davis sulod sa unom ka mga semana.
Mokuha pa og ikaduhang opinyon ang Mavericks kabahin niini. / Gikan sa wires