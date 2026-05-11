Davis, Young naa’y umaabot katimbang

Adunay dakong kahigayunan ang Washington Wizards nga makakuha og lig-ong katimbang sa bag-o nilang mga lider nga sila si Anthony Davis ug Trae Young alang sa ilang kampanya sa sunod season sa National Basketball Association (NBA).
Kini human ningdaog ang Wizards sa Draft Lottery, nga maoy laing unang nahitabo sukad napili nilang No. 1 overall si John Wall niadtong 2010.
Sa pagpangulo nila ni Davis, Young ug sa umaabot nga No. 1 overall pick, gilauman nga makabawi na ang Wizards gikan sa mangil-ad nilang kampanya sa niaging tulo ka seasons.
Ang NBA Draft ipahigayon karong Hunyo 24, 2026 (PH time), sa New York.