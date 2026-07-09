Daw nabulsa na ni JGDL ang ROY

Daw nasulod nang daan sa bulsa ni Converge FiberXers guard Juan Gomez De Liano ang Rookie of the Year award sa 2025-26 Philippine Basketball Association (PBA) gawas lang kon adunay kakulian nga mahitabo sa unahan nga puwedeng makababag niini.
Human sa Commissioner’s Cup, si De Liano nakaposte og 23.6 statistical points diin iyang nabiyaan og dako ang mga nagsunod kaniya.
Gani, nahilakip sab si De Liano sa nag-unang mga kandidato alang sa MVP award kauban sila si June Mar Fajardo sa San Miguel Beermen ug Robert Bolick sa NLEX Road Warriors. / ESL