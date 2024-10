DBM: Bonuses, cash gift sa gov't employees sa Nob. 15 ihatag

Ang mga empleyado sa gobiyerno makadawat sa ilang year-end bonuses ug cash gift sa Nobiyembre 15, 2024, sumala sa Department of Budget and Management sa Dominggo, Oktubre 27, 2024.

Sa usa ka pamahayag, si DBM Secretary Amenah Pangandaman niingon nga iyang giisyo ang DBM Budget Circular No. 2024-3 nga naghatag sa updated nga mga lagda sa pagbayad sa year-end bonus, nga katumbas sa usa ka buwan nga basic salary sa empleyado ug P5,000 cash gift.

"Our new release schedule for the cash gift and year-end bonus is a simple and important way to recognize the hard work of our government employees. Gusto natin siguraduhin na matatanggap nila ang bonus nila on time, para masaya ang Pasko at mas pagbutihin pa nila ang kanilang serbisyo," matod ni Pangandaman.

“Sa first payroll po sa darating na Nobyembre ay matatanggap na ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang year-end bonus and cash gift instead of the existing policy that the payment of these benefits shall not be earlier than November 15 of the year, the qualified personnel shall be granted their respective year-end bonus and cash gift simultaneously with the first agency payroll for the month of November...” dason niya.

Nahisakop sa maong mando ang mga empleyado sa tanan nga ahensya sa nasudnong gobyerno, lakip ang mga opisina sa konstitusyon, unibersidad ug kolehiyo sa estado, mga korporasyon nga gipanag-iya o kontrolado sa gobyerno, ug mga yunit sa lokal nga gobyerno. / TPM / SunStar Philippines