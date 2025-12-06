DBM mipasalig sa saktong oras nga pagpagawas sa pundo sa PhilHealth

Ang Department of Budget and Management (DBM) mipasalig sa saktong oras ug transparent nga pagpagawas sa pundo sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth) aron suportahan ang dinaliang pagpalapad sa mga benepisyo niini ug ang pagpalambo sa mga serbisyo.
Kini nahitabo samtang ang PhilHealth gikatakda nga makadawat og P113 bilyon sa tuig 2026, human gipahiuli ang P60 bilyon nga funds nga kaniadto gipugngan, dugang pa sa P53.13 bilyon nga orihinal nga gisugyot alang sa sunod tuig.
Sa usa ka pahayag, gihulagway ni Executive Secretary Ralph Recto ang paggahin og rekord-break nga P113 bilyones nga subsidy isip “the boldest and most decisive investment in universal healthcare for vulnerable and underprivileged Filipinos in the country’s history.”
“A significant portion of the subsidy will be sourced from sin tax revenues -- funds collected from alcohol and tobacco products that are channeled back into healthcare,” matud ni Recto.
Dugang pa niya nga ang P113-bilyones nga subsidy direktang mosuporta sa mga panginahanglanon sa healthcare sa mga kabus nga pamilya, mga senior citizen, mga tawo nga adunay disabilities, ug uban pang mga huyang nga sektor, nga magseguro nga minilyon ang makadawat og gipalapdan nga PhilHealth coverage nga walay dugang palas-anon.
Sa usa ka desisyon nga gipetsahan Disyembre 3, ang Supreme Court nagkausa sa pag-order sa pagbalik sa P60 bilyon nga kaniadto gibalhin sa National Treasury ug permanente nga gidili ang pagbalhin sa nahabilin nga balanse sa pundo nga P29.9 bilyon.
Apan sayo pa niadtong Septiyembre, si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nag-order na daan sa pagbalik sa gipugngan nga pondo ngadto sa PhilHealth.
Namatikdan ni Recto nga ang budget alang sa 2026 nagpakita nga kini nga saad hingpit nang nahatag.
“This administration promised to protect underprivileged Filipinos through better healthcare. With the PHP113-billion allocation, we are not just keeping that promise -- we are exceeding it,” matud ni Recto.
“This is the largest single-year investment for the poor under universal healthcare.” / PNA