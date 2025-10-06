DBTC footballers mipatid sa SCSC

Human niresulta sa panagtabla ang premiro nilang tahas sa 2025 Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) football tournament, ang defending secondary division champion Don Bosco Technical College (DBTC) nagbangis ug ilang gipangpatiran ang San Carlos School of Cebu (SCSC), 4-1, niadtong Dominggo, Oktubre 5, 2025, sa Cebu City Sports Center.
Ang SCSC maoy unang naka-goal sa duwa ug nahimo kini ni Xyrus Lloyd Maraquio sa ikawalo nga minuto apan human niini, nagbangis na ang DBTC.
Nakatabla ang DBTC pinaagi sa goal ni John Requiron sa ika-23 minuto. Ang laing naka-goal sa DBTC mao sila si Yuki John Ceniza (30th min.), Ray Agustine Abuzo (34th min.).
Ang ikaupat ug katapusang goal sa DBTC gimugna ni Requiron sa ika-79 minuto.
Sa laing duwa sa secondary division, nagtabla ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) ug University of San Jose-Recoletos (USJ-R), 2-2.
Sa collegiate division, nagtabla sab ang University of the Philippines Cebu (UPC) defending champion University of San Carlos (USC), 2-2, samtang gipangbuntog sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) ang USJ-R, 2-1. / EKA