DBTC, SHS-AdC magpinatiray og balik

Lab-ason sa duha ka powerhouse football schools sa Sugbo nga mao ang Don Bosco Technical College (DBTC) ug Sacred Heart School-School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) ang ilang mainitong panagribal sa ilang panagharong sa gipasiugdahan sa Elan Vita Diagnostic Solutions nga "El Clasico Deux" karong Sabado, Hunyo 27, 2026 sa Dynamic Herb-Borromeo Sports Complex sa Talisay City, Cebu.
Adunay mga kanhi varsity football players sa duha ka mga tunghaan ang mopakita og aksyon ning gikahinamang pinatiray, nga anaa na sa ikaduhang edisyon.
"This is part two of last year's 'El Clasico'. It will still be the same, a fund-raising event for both schools' varsity program," matod sa usa sa mga organizer nga si Chad Songalia.
Sa labing unang “El Clasico”, nga gipahigayon sa niaging tuig, gipukan sa DBTC ang SHS-AdC pinaagi sa penalty shootout, 4-3, sa Cebu City Sports Center.
Ang duha ka mga kampo nag-training og dul-an sa usa ka buwan alang ning duwaa.
Sa dili pa ipahigayon ang El Clasico, magsangka una ang elementary ug high school teams sa duha ka mga tunghaan. / EKA, ESL