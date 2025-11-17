DBTC, USPF nag-una sa Cesafi football

Naangkon sa defending high school division champion Don Bosco Technical College (DBTC) ug college squad University of Southern Philippines Foundation (USPF) ang liderato sa ilang tagsatagsa ka division human sa ilang kadaugan batok sa lainlaing kontra niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) football event sa Cebu City Sports Center (CCSC).
Ang DBTC wala’y kaluoy nga gipangsikaran ang San Carlos School of Cebu (SCSC), 9-0.
Si Ryko Zedric Abella maoy nibida sa DBTC human siya nakamugna og tulo ka goals.
Nakaamot og tagsa ka goal alang sa DBTC mao sila si John Jacob Go, Aldric Joaquin Cepe, Edgar Paredes IV, Keanne Rudvince Dolloso, ug Yuki John Ceniza.
Sa ilang bahin, ang USPF ningbuntog sa University of the Philippines Cebu (UPC), 1-0, sa college division.
Si Roberto Aguilar maoy naka-goal ning sangkaa. Ang DBTC ug USPF parehong naggunit og 10 puntos. / EKA, ESL