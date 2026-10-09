De Catalina: Ang gumonhap nga naglimin sa mga pulong "Binisaya" ug "Sinugboanon" (Ikaduhang gula)

1.3 Ang Malangkobong sayop nga pagsabot/paggamit sa pulong “Binisaya”
Ang dakong gumonhap sa paggamit sa pulong Binisaya anaa sa paggamit niini sa mga maglilitok sa pinulongan nga gitawag og Sinugboanon(nga gilitok sa mga dapit sa: Sugbu, Bohol, bahin sa Negros, bahin sa Leyte, bahin sa Masbate, Siquijor, ug dakong bahin sa Mindanao).
Dili ko makaseguro, apan nagtuo ko nga halos tanan (kon dili man gani ang tanan gayod) niining mga dapita, nag-isip nga ang pulong Binisaya aw-tomatik nga nagkahulogan sa pinulongan nga gitawag og Sinugboanon. Sa laing pagkasulti, ang Binisaya = Sinugboanon; o, Sinugboanon = Binisaya.
Usa kini ka dakong sayop nga pagsabot sa kahulogan niining pulong Binisaya, pinasikad sa unsay gikapadayag na sa subseksiyon 1.2 sa ibabaw. Subay niining maong panabot sa pulong Binisaya, atong makita nga ang mga maglilitok sa pinulongan nga gitawag og Sinugboanon naghikling sa daplin sa laing Binisaya nga mga pinulongan, nga ingon og dili sila Binisaya nga mga pinulongan, o wala silay labot sa gitawag og Binisaya nga mga pinulongan.
1.4 Ang gumonhap sa paggamit sa pulong “Binisaya”
Ang dakong gumonhap nga naglimin sa pulong Binisaya mao nga awtomatik kining gigamit sa pagpasabot sa pinulongan nga gitawag og Sinugboanon. Ang anaa karon sa kaisipan sa kinabag-an mao nga ang pulong Binisaya = Singuboanon, o Sinugboanon = Binisaya. Kini tungod sa yano nga katarongan, nga ang Sinugboanon mao lamay giisip nga Binisaya nga pinulongan, ug nga ingon og walay ubang mga pinulongan sa rehiyon sa Bisayas nga gitawag usab og Binisaya.
Busa, ang mga maglilitok niining pinulongan nga gitawag og Sinugboanon, ilabi na sa taga-Sugbu, dili makaisip nga ang BINISAYA MAO ANG SINUGBOANON, o, ang SINUGBOANON MAO ANG BINISAYA. Dili kining pulonga maggamit sa ingon niining paagiha; kay kon ingnon siya niini paggamit, nan makaingon kita nga ang mga maglilitok sa pinulongan nga gitawag og Sinugboanon anaa pa sa estado o kahimtang sa kasaypanan sa panabot niining pulong, Binisaya.
Dugang pa niini, mao kiniy hinungdan nga ang UP Diliman mipadayag sa ilang hinugpong nga komentaryo niining maong matang sa panabot nga dugay nang mikatap dinhi sa Kabisay-an. Ang UP Diliman nagkanayon:
“The biggest confusion of most Cebuano speaking in Cebu, Mindanao, and Dumaguete [etc.] is that almost all of them think that … B[in]isaya is the Cebuano language which is totally false. This is like hijacking [the] Bisaya [or Binisaya] term away from other Bisaya people like Hiligaynons, Karay-a, aklanon, Waray, etc., and depriving them of the Bisaya identity” (UP Diliman, http://www.up.edu.ph).
Busa, kon pananglit mogamit kitag matematikan-hong tail
(symbol): Bp = Binisayang pinulongan; Sp = Sinugboanong pinulongan, nan, ingon siya ninii:
Bp ≠ Sp
Mao kini ang dakong gumonhap nga naglimin niining pulong, Binisaya, diha sa paggamit niini sa mga maglilitok sa pinulongan nga gitawag og Sinug-boanon (Cebuano). Sa laktod, dili kita makagamit sa pulong Binisaya sa pagpasabot awtomatik nga Sinugboanong pinulongan.
1.5 Usa ka Pangutana
Kon moingon kita: Binisayang pinulongan, ang dakong pangutana mao: Unsang matanga sa Binisayang pinulongan ang gipasabot? Kon ang tubag, Sinugboanon lamang, nan tataw nga ang maong tubag nagpalungtad sa maong sayop nga panghunahuna, sumala sa gikapakita na sa ibabaw.
Busa, aron sa paglikay nining maong kasaypanan sa panabot sa pulong Binisaya, klarohon kon unsang matanga sa Binisayang pinulongan, tungod kay, Bp ≠ Sp.
2. Ang pulong “Sinugboanon”
Ang pulong Sugbu nagkahulogan sa dapit, o sa pulo nga gitawag og Cebu. Ang pulong Sugbuanon nagkahulogan sa tawo nga taga-Sugbu.
2.1 Ang mga pulong “Sugbu” ug “Sugbo”
Aniay usa ka punto nga angay unang tatawon. Adunay kalahian sa kahulogan ang mga pulong Sugbu ug Sugbo. Sa Kapulongan ni Cesar Kilaton Jr., ang pulong Sugbo nagkahulogan og pag-ubog sa tubig (Twa. Kilaton, Binisaya-Sinugboanon – Inenglis nga Kapulongan, 2011, p. 789. Anaa usab kining maong kahulogan sa Kapulongan ni Wolff, Bol. 2, p. 919. Apan, tungod kay si Wolff naggamit man lang sa titik nga u, ang espeling sa Sugbu = dapit, ug Sugbu = ubog sa tubig managsama ra.) Apan, dinhi, atong tatawon nga ang Sugbu ug Sugbo adunay managlahing kahulogan.
Ang pulong Sinugboanon nagagikan sa pulong Sugbo (dili gikan sa pulong Sugbu; matikdi ang kalahian sa espeling). Aduna kiniy talinggikit (infix) nga –in– ug ulhinggikit (suffix) nga –anon. Nagkahulogan kini og, iya, kalabot, paagi sa Sugbo.
(Kabahin sa pulong Sugbo nga maoy tinubdan sa pulong Sinugboanon, dili ko lang hisgotan dinhi tungod sa rason nga taas ang maong bahin; gihisgotan o gidiskutir kini sa lain kong sulaysay.)
(SUMPAYAN)