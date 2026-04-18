De Catalina: Ang Kredo sa Mga Apostoles (bahin 1)

Asa nato makaplagan ang mga dagkong kamatuoran nga gitudlo ni Hesu-Kristo pinaagi sa Simbahang Katoliko? – Atong makaplagan ang mga dagkong kamatuoran nga gitudlo ni Hesu-Kristo pinaagi sa Simbahang Katoliko diha sa Kredo sa mga Apostoles.
1. Ang Kredo usa ka sumada or testamento sa unsay gituohan sa usa ka tawo. Ang “Kredo” nagagikan sa Latin, credo, nga nagpasabot, Nagatuo ako; nga Akong gidawat o gihuptan isip matuod ang butang diha sa pulong sa laing [tawo].
Ang “Nagatuo ako,” nga diin adunay kalambigitan sa Kredo sa mga Apostoles, nagpasabot nga hugtanay akong nagauyon sa tanan nga anaa sulod niini. Nagatuo ako niini sa tukma gayod, ingon og daw ako gayong nakita ang maong mga kamatuoran sa ako gayong mga mata. Nagatuo ako niini diha sa awtoridad o pulong sa Diyos, Kinsa dili gayod makapanglimbong ni malimbongan.
2. Ginatawag usab kini og “Ang Kredo sa mga Apostoles” tungod kay nahiabot kini kanato gikan pa sa apostolikanhong kapanahonan, ug nagalangkob kini sa sumada sa dagkong mga kamatuoran nga gitudlo sa mga Apostoles.
Ang Kredo sa mga Apostoles ginalitok pag-usab atol sa Bunyag, isip usa ka pagpadayag sa pagtuo. Sa kakaraanang panahon, gikinahanglan kini sa dili pa ang bunyag, isip timailhan sa pagkatakos dawaton sa [usa ka tawo] sulod sa Simbahan. (sumpayan pa)
3. Ang Kredo sa mga Apostoles nahiabot kanto nga bug-os, gawas sa pipila ka kabihayag (clause) nga gidugang sa Simbahan sa awahing panahon, aron sa pagsakbang sa nagkadaiyang mga erehiya. Hinunoa, kining maong mga dugang dili bag-ong mga doktrina, apan mga pagpatin-aw sa unsay anaa na sa Kredo.
Busa ang mga pulong “magbubuhat sa langit ug sa yuta” gidugang aron sa pagsakbang sa Manikeyanhon nga erehiya, nga ang kalibotan gilalang sa yawan-ong kabtang (evil principle); ug ang pulong “Katoliko” gidugang, aron pag-ila sa Matuod nga Simbahan gikan sa mga simbahan nga mingtuybo libot niini. Ang atong Ginoo nagkanayon, “Ug magasaksi usab kamo, tungod kay sukad sa sinugdanan, kuyog man kamo kanako” (Jn. 15:27).
4. Adunay laing mga kredo nga gigamit sa Simbahan, nga sa lintunganay niini, susama sa Kredo sa mga Apostoles.
Ang Kredo sa Nesensiya (Nicene Creed), nga litokon diha sa Misa, gihulma didto sa Konsiho sa Nicea sa tuig 325. Ang Kredo Atanasyanhon pagalitokon sa pari atol sa pagbasa sa Brebyaryo (kun Basahon sa pag-ampo) alang sa adlawng Dominggo. (sumpayan pa)