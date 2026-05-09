De Catalina: Ang Kredo sa Mga Apostoles (bahin 3)

Unsa man nga Buhat-Relihiyon ang atong mahimo sa dihang litokon nato ang Kredo sa mga Apostoles? – Sa dihang litokon nato ang Kredo sa mga Apostoles, atong ginahimo ang akto sa pagtuo [buhat sa pagtuo].
1. Ang Kristohanong pagtuo usa ka langitnong gasa sa Diyos, nga naghatag kanato og katakos sa hugtanon nga pagtuo sa bisan unsay gipadayag sa Diyos, pinaagi sa testimoniya sa Iyang pulong. Pinaagi niini, nagatuo kita sa kamatuoran sa mga butang nga dili mahagkom sa atong salabotan.
Pananglitan, nagatuo kita sa Diyos, bisan kon wala [ug dili] kita makakita Kaniya. Nagatuo kita sa Tulo ka Diyos, bisan kon saylo kini sa atong salabotan. “Kong walay pagtuo, imposible ang pagpahimuot sa Diyos” (Heb. 11:6).
2. Ang pagtuo wala manginahanglan kanato nga tuhoan ta ang bisan unsa nga sukwahi sa rason. Sa dihang nagatuo kita sa unsay dili nato makita o masabot, nagabuhat kita subay sa rason, diin nagsulti kini kanato nga ang Diyos dili gayod masayop, mamakak, ni manglimbong kanato. Busa atong ibutang ang atong pagsalig diha sa pulong sa Diyos.
Diha sa daghang mga butang sa kinaiyahan, kasagaran nagatuo kita sa unsay dili nato makita, sama sa balod sa hangin (sound waves) ug sa atom, [diha] sa testimonya sa mga sayantipiko kinsa nagtuon niini. Busa nagabuhat kita sulod sa rason; apan unsa pa gayod karasonable ang pagtuo sa pulong sa Diyos! (Sumpayan)