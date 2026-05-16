De Catalina: Ang Kredo sa Mga Apostoles (bahin 3)

3. Usa ka dakong ganti didto sa langit ang nagpaabot kanila kinsa nag-antos og pagpanglutos o nagpakamatay alang sa pagtuo o sa pipila ka Kristohanong mga hiyas. Ang gidaghanon sa mga martir kinsa nangamatay alang sa Katolikanhong pagtuo gibanabana nga labaw sa napulog-unom ka milyon.
Ang tanang mga Apostoles niagig pag-atos sa pagpanglutos, ug silang tanan gawas lamang ni San Juan nahimong mga martir alang sa ilang pagtuo. Si San Juan Magbubunyag gipunggotan sa ulo tungod sa iyang pagkorehir ni Herodes gumikan sa paglapas [niini] sa balaod sa kaminyoon. Si San Juan Nepomuseno gipatay tungod sa iyang pagdumili paglapas sa selyo sa kompesal. “Busa, matag usa kinsa magaila kanako atubangan sa mga tawo, pagailhon ko usab siya atubangan sa akogn Amahan sa langit” (Mat. 10:32).
4. Ang pagpabaya sa pagtuon sa mga kamatuoran sa atong relihiyon maoy kasagaran nga hinungdan sa pagkawalaygana, sa daotan nga kinabuhi, ug sa apostasiya ug sa pagkadilimahinulsolon. Kinahanglan nga madasigon kita sa pagtuon sa Kristohanon nga doktrina, diha sa mga tulun-anan sa katekismo ug relihiyon, diha sa mga wali, sa mga misyon, ug mga pagbalik-tan-aw sa kaugalingon (retreats).
Kon aduna kitay mga duhaduha, kinahanglan atong konsultahon ang atong kaparian; ang Diyos dili mopasaylo sa pagkawalaykabangkaagan [sa pagtuo] kon tinuyo natong gipabayaan ang mga himan nga Iyang gihatag aron maalim ang [atong] pagkawalaykabangkaagan.