De Catalina: Ang mga posisyon o luna sa paglanggikit

Kining maong sugpay (subject matter) mahinungdanon kaayo sa pagtuon sa morpolohiya sa Binisaya-Sinugbuanong pinulongan. Kining maong sugpay (subject matter) mahinungdanon kaayo sa pagtuon sa morpolohiya sa Binisaya-Sinugbuanong pinulongan.Ikatulo, ang “sutalipos” (composite) nga posisyon sa iglalanggikit diha sa pulong. Dinhi, nahilambigit ang tulo ka posisyon: ang una, taliwa, ug tapos nga iglalanggikit. Ania ang pipila ka mga ilustrasyon.Ikaduha, ang “pahunapos” (bilateral; gitawag usab kini og, circumfix) nga posisyon sa iglalanggikit. Dinhi, duha ka iglalanggikit ang naglangkob: ang unanggikit ug taponggikit. Nia ang pipila ka pananglitan.Human madiskutir ang tulo ka sukaranong mga iglalanggikit ug ang upat ka porma sa sinambong nga mga iglalanggikit sa ikaduha ug ikatulong gula sa Pahina sa AKABI, ato karong hisgotan ang mga posisyon o luna sa paglanggikit sa pulong dinhi sa Binisaya-Sinugbuanong pinulongan. Adunay lima ka posisyon o luna sa paglanggikit dinhi ning pinulongana.
Una, ang “yano” (simple) nga pamaagi o posisyon sa iglalanggikit. Usa lamang ka iglalanggikit ang nahilambigit niini. Mahimong unanggikit, taliawanggikit, ug taponggikit. Nia ang pipila ka pananglitan nga maghulgway niini.
Ikaduha, ang “pahunapos” (bilateral; gitawag usab kini og, circumfix) nga posisyon sa iglalanggikit. Dinhi, duha ka iglalanggikit ang naglangkob: ang unanggikit ug taponggikit. Nia ang pipila ka pananglitan.
Ikatulo, ang “sutalipos” (composite) nga posisyon sa iglalanggikit diha sa pulong. Dinhi, nahilambigit ang tulo ka posisyon: ang una, taliwa, ug tapos nga iglalanggikit. Ania ang pipila ka mga ilustrasyon.
Ikaupat, ang “unaliwa” (medprilateral) nga posisyon sa iglalanggikit diha sa pulong. Dinhi, ang unanggikit ug taliawanggikit mao lamay nahilambigit. Nia ang pipila ka mga pananglitan.
Ikalima, ang “talipos” (medultilateral) nga posisyon sa iglalanggikit diha sa pulong. Dinhi, ang taliwanggikit ug taponggikit may nahilambigit. Nia ang pipila ka mga pananglitan.
Kining maong sugpay (subject matter) mahinungdanon kaayo sa pagtuon sa morpolohiya sa Binisaya-Sinugbuanong pinulongan.