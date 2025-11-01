De Catalina: Ang pag-ampo alang sa kalag sa Purgatoryo

Nagpaamot usab siya gikan sa tanan niyang mga tawo ug mikabat kinig 2000 ka salapi nga plata ug gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Hudas [Makabiyo] naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw.
“Kon wala pa siya magtuo nga ang mga patay mabanhaw, usa unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pag-ampo alang sa mga nangamatay.
“Tungod niining malig-on ug diyosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Diyos makadawat ug usa ka ganti nga kahibulongan, si Hudas nag-andam alang sa usa ka halad aron malingkawas ang nangamatay sa ilang sala” (2Mac.12:43-45).
Mao kini ang sukaranan sa pagtuo sa Katoliko bahin sa pag-ampo alang sa nangamatay nga nagtuo sa Diyos. Busa adunay basihanan diha sa Balaang Kasulatan ang pamisa alang sa mga kalag.
Sama ni Hudas Makabiyo, mag-andam usab ang mga Katoliko og pipila ka salapi aron gamitong halad alang sa kapasayloan sa mga sala sa kaliwatan nga mihalin ngadto sa laing kalibutan pinaagi sa simbahan. Mao kini ang pamisa alang sa mga kalag. Sukwahi kini sa pamasangil sa ubang mga tinuhoan kalabot ning doktrinaha sa Katoliko.
Palawom tag diyotay. Kay aduna may paghalad alang sa kapasayloan sa mga sala sa nangamatay na, nan nagpasabot kini nga (1) wala sila mabanlod sa impyerno (dapit diin wala nay kapasayloan pa sa mga sala) ug (2) wala usab sila makasulod sa langit, ang gingharian sa Diysos (dapit diin kadto lamang hingpit na nga balaan ang makasulod).
Kon wala ang kalag didto sa impiyerno ni didto sa langit, nan, ginamit ang katakos sa pangrason, aduna diay dapit diin anaa didto ang kalag, diin mahimo pa kining malimpiyohan sa iyang mga sala, ug kini mahimo pinaagi sa halad-pag-ampo sa mga tawo nga buhi pa ning kalibutana.
Kining maong dapit nga temporaryong nahimutangan sa kalag, ginatawag og Purgatoryo. Gikan kini sa Latin, “purgatorium” (dapit para sa paglimpiyo).Nahitukma ba kini sa gugma sa Diyos? Oo, nahitukma kaayo.