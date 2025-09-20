De Catalina: Ang piniyalan ug ang Agalon

Ning Ebanghelyo karon ni San Lukas (16:10-13), gihisgotan ang tawong kapiyalan, o di-kapiyalan, sa gagmay o sa dagkong mga butang, ug ang kamatuoran nga walay makaalagad sa duha ka agalon.
“Si bisan kinsa nga kasaligan sa gagmayng mga butang kasaligan usab sa dagkong mga butang; si bisan kinsa nga di-kasaligan sa gagmayng mga butang dili usab kasaligan sa dagkong mga butang.
Busa kon dili ikaw kapiyalan sa kalibutanong bahandi, kinsa may mopiyal kanimo sa matuod nga mga bahandi?
Ug kon ikaw di-kapiyalan sa kabtangan sa uban, kinsa may mohatag kanimo og imohang kaugalingong kabtangan?
Walay makaalagad sa duha ka agalon. Mahimong kasilagan mo ang usa ug higugmaon mo ang usa, o debotado ka sa usa ug tamayon mo ang usa. Dili ka makaalagad sa Diyos ug sa salapi” (twa.Lk.16:10-13).
Haom kining Ebanghelyoha taliwa ning miulbo karong dakong suliran sa nasod: mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Dugay na kining maong korapsiyon.
Apan ang Diyos nga nagmugna sa kinaiyahan migamit pod niini aron pagtribukar ning naghingaping korapsiyon ning nasora.
Iyang gitugtang mobundak ang bagyo aron masinati ang dagkong baha sa lainlaing dapit sa nasod.
Tungod niini, nautingkay ang mga proyekto sa pagkontrol sa baha. Busa, milutaw ang kadina sa dut-sa-bukog nga korapsiyon nga naglambigit sa mga kontraktor, mga opisyal sa DPWH, ug sa mga kongresista ug senador.
Subo kaayong palandongon, ug labi pa gayong subo, makapatulo sa luha, nga palandongon nga nahimo na kining dugo sa pulitikanhong kultura ning nasora, ang bugtong kunong Kristohanong nasod sa Asya.
Kon ato kining usisahon ginamit ang Ebanghelyo, atong makita ang tinubdan gayod ning maong makalilisang nga korapsiyon: ang KASINGKASING sa tawo. Si Ginoong Hesus nag-ingon: “Ang maayong tawo mamungag maayong bunga, ug ang daotan mamungag daotan gikan sa kapuno sa iyang kasingkasing (twa.Mat.12:35)
Kining maong kurakot kaayong mga tawo nagsugod ni sa ginagmayng mga butang. Ug ang Ebanghelyo nag-ingon nga ang di-kasaligan sa gagmayng mga butang dili usab kasaligan sa dagkong mga butang.
Si Ginoong Hesus nagkanayon nga walay tawo nga makalagad sa duha ka agalon.
Adunay pagya nga nagkanayon: “A Filipino politician is a person who runs-to-steal-and-to-steal-to-run-again and is presumed to be corrupt until proven honest.” Ingon og may pagkatinuod ning mga pulonga.
Adunay nag-ingon nga mora mag madagayaon hinuon ang kinabuhi ning mga tawong kurakot.
Apan atong hinumdoman ang giingon usab ni Ginoong Hesus: “Pasagdi lang nga motubo ang mga sagbot uban sa mga trigo … kay panahon sa ting-ani, pangibton sila ug daoban” (taw.Mat.13:28-30).
Kasaligan, kapiyalan ug nagaalad ba kining mga tawhana sa matuod nga agalon, ang Diyos nga Labing Makagagahom?
O, wa ba kaha tuntoha bisan ang Diyos mismo pinaagi sa paghatag kunohayg dagkong donasyon sa Simbahan?
Obispo pay pamisahon kon magpamisa-espesyal?