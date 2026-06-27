De Catalina: Ang pulong Cebuano dili ekwal sa pulong Bisaya

(Katapusan sa duha ka mga bahin)
Ang pulong Cebuano (o Sinugboanon) ginahimo o ginaisip nga mao ang Binisayang pinulongan. Gani, didto sa Manila, bisan ang akong mga pag-umangkon nga taga-Pasig, nagtuo o nag-isip nga ang Cebuano (o Sinugboanon) “mao” ang Binisaya nga pinulongan. Kon maghisgot gani og Binisaya, awtomatik sabton nga mao kana ang pinulongan nga ginalitok sa Sugbo ug ubang bahin sa Kabisay-an ug sa mga bahin sa Mindanao.Sa laing pagkasulti, ang pulong Cebuano (o Sinugboanon) ginahimong ekwal sa pulong Bisaya (o Binisaya), (Cebuano = Bisaya). Sa yanong pagkasulti, ang Cebuano (o Sinugboanon) mao ang Binisaya, o, kon balit-aron, ang Binisaya mao ang Cebuano (o Sinugboanon) nga pinulongan. Tungod niini, nisinggaak pagkomentaryo ang University of the Philippines, Diliman, Quezon City, nga nagkanayon:“Ang labing dakong kalibogan sa kadaghanan sa mga taga-Cebu, sa taga-Mindanao, ug sa taga-Dumaguete, nga nanaglitok sa Sinugboanong pinulongan, mao nga halos silang tanan nag-isip nga ang mga Cebuano mao lamang ang mga tawo sa Kabisaya-an, ug halos silang tanan nag-isip nga ang Binisaya [nga pinulongan] mao ang Sinugboanong pinulongan; hingpit kini nga kasaypanan. Nahisama kini og gina-highjack ang pulong Bisaya gikan sa ubang mga tawo sa Kabisay-an sama sa mga Hiligaynon, Karay-a, Aklanon, Waray, ubp., ug ginahikaw kanila ang pagka-Bisaya nga katawhan” (http://www.up.edu.ph). Ang punto sa UP, Diliman, mao nga ang pulong Bisaya (o Binisaya) dili ekwal sa pulong Cebuano (o Sinugboanon). Ug mao kiniy husto subay sa unsay kamatuoran kalabot ning pinulongana. Ang Cebuano (o Sinugboanong) pinulongan usa lamang sa Binisayang mga pinulongan. Busa, ang kahulogan sa pulong Bisaya (o Binisaya) isip pinulongan dili ekwal sa kahulogan sa pulong Cebuano (o Sinugboanon). Samtang ang pulong Bisaya (o Binisaya) usa ka “generic” nga termino, diin naglangkob kini sa daghang mga pinulongan sulod sa Kabisay-an, ang pulong Cebuano (o Sinugboanon) usa ka “particular” nga termino, diin naglangkob lamang kini sa pinulongan nga ginalitok sa Sugbo, Bohol, mga bahin sa Negros, mga bahin sa Leyte, ug mga bahin sa Mindanao, ug dili sa tibuok Kabisay-an.Busa, agig panapos, diha sa lente sa semantika, ang sanga sa lingguwistika nga naghikutar sa pagtuon sa kahulogan sa mga pulong, ang pulong Cebuano (o Sinugboanon) dili gayod ekwal sa pulong Bisaya (o Binisaya).