De Catalina: Ang sigpit nga dalan sa kaluwasan

Ang ebanghelyo karong Dominggoha naghisgot sa sigpit nga dalan (twa.Lk.13:22-30). “Ug dihay miingon kaniya, ‘Ginoo, dyutay ra ba ang maluwas?’ Ug miingon siya ngadto kanila, ‘Padayon kamo pagpanlimbasog nga makasulod agi sa masigpit nga ganghaan kay, nagaingon ako kaninyo, daghan ang mosulay pagsulod ug dili sila makahimo” (b.23-24).
Ang pulong sigpit nagpasabot og gamay nga agianan; lisod kaayo pag-agi niini. Magamit usab ang pulong, pit-os. Gigamit kini ni Ginoong Hesus sa paghulagway sa dalan sa kinabuhi sa tawo kong kaluwasan na sa kalag maoy hisgutan. Lisod kining latason.
Ning kalibutana, ang kinabuhi napuno sa tawhanon nga mga kalihokan, nga naghikotar lamang sa panginahanglan nga pisikal o materyal. Sa tentasyon ni Ginoong Hesus didto sa kamingawan, adunay tulo ka matang sa butang nga gigamit ni Satanas.
Una, ang tentasyon sa gahom. Gitintal si Ginoong Hesus sa paggamit sa iyang gahom aron lang kuno makapakita nga gamhanan gayud siya. Bisan tuod pa ang konteksto niini, apan makita usab dinhi nga garbo sa pagkagamhanan maoy lain butang nga buot ni Satanas nga ipakita ni Ginoong Hesus.
Mao gihapon kining tintala ang gigamit ni Satanas hangtod karong panahona. Tataw kining makita diha sa pangagamhanan. Kasagaran, kon makahupot na gani og gahom ang tawo diha sa katilingban, sagad gayud kining gamiton para sa pagpaburot sa kaugalingong mga interes.
Ikaduha, ang tintal sa paghupot og binulto (massive) nga bahandi ning kalibutana apan binugtian sa pagsimba sa tawo ni Satanas. Gitanyagan ni Satanas si Ginoong Hesus nga hatagan sa tanang bahandi ning kalibutana basta mosimba lang si Ginoong Hesus ni Satanas. (Mura bag nagdamgo si Satanas ning pagkasultia, sayod nga si Hesus usa ka Diyos mismo.)
Sa gihapon, mao kining tintala ang gigamit ni Satanas. Gani, lanog kini kaayo karong panahona. Makita kini diha sa binulto nga korapsiyon diha sa katilingban, ilabi na gayud diha sa gobyerno. Sa kasamtangan lang, anaa kanang mga isyu sa confidential funds, flood control projects, ubp.
(Sa tinud-anay, iya ug gikan kini sa buhis sa katawhan nga nangapagba og tinarbaho. Inigsweldo, gikuhaan nang daan og buhis. Inigpalit sa tindahan, lain na pud nga buhis.)
Ikatulo, ang tintal sa paghagit sa Diyos sa iyang kagahuman. Gihagit ni Satanas si Ginoong Hesus sa pag-ambak gikan sa kinatumyan sa Templo. Ug kay gamhanan man lagi ang Diyos, mopadala siyag mga anghel nga mosapnay kaniya aron dili gani magaras ang iyang mga tiil.
Panlimbasugan gayud ang paglatas niini. Daghan ang mosulay apan dili makahimo. Sa laktod, daghan ang mosulay paglikay o pagtungina sa tanang haylo ni satanas, apan dili makahimo. Masigpit gayud ang pagsunod sa kinabuhi ni Hesuskristo, apan walay imposible sa Diyos (Lk.1:37).