De Catalina: Ang Upat ka Porma sa Sinambog nga mga Iglalanggikit

Kasunod sa miaging gula sa PAHINA SA AKABI, atong gihisgotan ang kamahinungdanon sa mga iglalanggikit dinhi sa Binisaya-Sinugbuanon (Bin-Sin) nga pinulongan, ingon man usab ang tulo ka sukaranon (basic) nga mga iglalanggikit. Karon, atong hisgotan ang upat ka porma sa sinambog (mixed) nga mga iglalanggikit sa Bin-Sin nga pinulongan.
1] Una-Taliwanggikit (Prefix-Infix)
Sa Bin-Sin nga pinulongan, ang una ug taliwa nga mga iglalanggikit mahimong magkakuyog diha sa paglanggikit sa dugukang pulong. Makita kini diha sa mga pananglitan.
2] Una-Ulahinggikit (Prefix-Suffix)
Sa Bin-Sin nga pinulongan, magkakuyog usab ang una ug ulahing mga iglalanggikit sa paglanggikit sa dugokang pulong. Ania usab ang pipila ka mga pananglitan.
3] Una-Tali-Ulahinggikit (Prefix-Infix-Suffix)
Sa gihapon, sa Bin-Sin nga pinulongan, mahimo usab nga magkakuyog ang una, taliwa, ug ulahing mga iglalanggikit. Ani ang pipila ka mga pananglitan niini.
4] Tali-Ulahinggikit (Infix-Suffix)
Magkakuyog usab ang taliwa ug ulahing mga iglalanggikit sa paglanggikit sa dugokang pulong dinhi sa Bin-Sin nga pinulongan. Ani ang pipila ka mga pananglitan.
Suma sa makita sa ibabaw, ang kahulogan sa dugokang pulong mausab pinaagi sa mga iglalanggikit nga ilanggikit niini. Tataw nga ning Bin-Sin nga pinulongan, dako kaayo ang papel sa mga iglalanggikit diha sa iyang bokabolaryo ug sa iyang batadila.
Ug matod pa ni anhing Obispo Manuel Yap, sa iyang basahon, Ang Dila Natong Bisaya (1947), kinahanglan gayud nga atong estudyohan ang mga iglalanggikit, kay sila man ang mga gobernador sa kausaban sa kahulogan sa atong mga pulong, gawas lamang sa atong pulingan (pronoun) ug lokatibong pungwayon (locative adverb) nga wala magsunod sa agglutinative characteristic.