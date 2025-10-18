De Catalina: Makakaplag pa kaha siyag pagtuo?

“Ug misugilon siya kanila og sambingay mahitungod sa panginahanglan nga sila mag-ampo kanunay ug dili mawad-an og kadasig.
“Miingon siya, ‘Dihay usa ka maghuhukom sa usa ka lungsod nga walay kahadlok sa Diyos ni pagtahod sa tawo. Ug dihay balo niadtong lungsora ug nagpunay og adto kaniya nga nagaingon, ‘Labani ang akong katungod batok sa akong kaatbang.’
“Ug nagdumili siya sa taas nga panahon. Apan sa kadugayan, miingon siya sa iyang kaugalingon, ‘Bisan pa og wala akoy kahadlok sa Diyos ni pagtahod sa tawo, apan tungod kay gisamok-samok ako niining maong balo, labanan ko ang iyang katungod, kondili mabun-og ako sa iyang pagpunay og balik.’
“Ug miingon ang Ginoo, ‘Pamati kamo unsay gisulti sa daotang maghuhukom. Ug dili ba diay molaban ang Diyos sa iyang mga pinili nga nagtukaw kaniya adlaw ug gabii? Ug maglangan ba siya pagtubag kanila? Nagaingon ako kaninyo nga magdali siya paglaban kanila.
Luyo niining tanan, inig-abot sa Anak sa Tawo, makakaplag kaha siya og pagtuo dinhi sa yuta?” (Lk.18:1-8).
Ang yawi-pulong mao: pag-ampo kanunay, pakiglambigit sa Diyos kanunay samtang buhi ning kalibotana.
Ingon nga ang daotang maghuhukom misugot na lang nga labanan niya ang balo nga nagpunay kaniyag samo-samok, mas labi pang molaban o moatiman ang matarong nga Diyos sa iyang katawhan kinsa nagpunay og ampo o pakiglambigit kaniya diha sa pag-amo, sa pribado man o publiko.
Apan, sa kataposang linya ning maong Ebanghelyo karon, adunay buot ipasabot si Ginoong Hesus, sa iyang pag-ingon: “Luyo niining tanan, inig-abot sa Anak sa Tawo, makakaplag kaha siya og pagtuo dinhi sa yuta?”
Kini nagpakita nga sa kataposang mga adlaw (end times), mokunhod gayod ang pagtuo, sama sa sapa sa Eupharates karon, o ba kaha mawagtang gayod ang pagtuo sa kinabag-an sa katawhan. Sa pangkalibotang puntobista, makita kini karon, ilabi na sa Kasadpang bahin sa kalibotan (Western world) diin daghang katawhan ang mibiya na sa pagtuo sa Diyos nga makakagahom sa tanan.
Kini karong maong penomenon sa kalibotan kalabot sa pagtuo gipasidaan na diayng daan ni Ginoong Hesus. Ang tiunay nga pagtuo nga dut gayod sa bukog, sama sa makanunayong pagtuo ug pagsalig sa balo nga labanan gayod siya sa maghuhukom bisan pa man kon daotan kini – kining matanga sa gidak-on, gilabmon sa pagtuo maoy gipasabot ni Ginoong Hesus. Makakita pa kaha siya og ingon niining matanga sa pagtuo ning kataposang kapanahonan karon (end times)?
Angay kining hinuktokan, ug dayon mopatidlom nganhi sulod sa atong kaugalingon, magausisa kon aduna pa ba kaha kitay pagtuo nga dut gayod sa bukog, nga dili lang salingkapaw.
Karong panahona, ang kalibotan sa siyensiya ug teknolohiya nagabaha dinhi sa atong consciousness, nga tungod niini nalimbuwad ug nasaupan ang espiruthanong mga butang.
Ang dakong pangutana: Kinsa bay atong giampoan ug gisaligan karon: ang Diyos ba nga Labing Makagagahom o ang siyensiya ug teknolohiya ba maoy gihulip sa Diyos?