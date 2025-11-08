De Catalina: Mga Ludlis sa Pulong (bahin 1)

Sa miaging gula, atong namantala ang talaan sa labing kasagaran nga mga iglalanggikit, ang kasagarang gigamit sa kukabildo sa katawhang maglilitok ning pinulongana. Niining gulaa sa pahina sa AKABI karon, atong hisgotan ang mga “ludlis sa pulong” (form of words) niining Binisaya-Sinugbuanong pinulongan. Mahinungdanon kini sa pagtuon sa morpolohikanhong aspeto ning pinulongana.
Aduna kiniy siyam ka mga porma sa pulong o ludpung (ludlis sa pulong), nga mao kining mosunod: (1) Pulihogan (homophone); (2) Putlong (apocope); (3) Laktong (aphaeresis); (4) Panghulipan (substitution); (5) Pulohigan (heteronym); (6) Huglong (syncope); (7) Kahugtong (contraction); (8) Puluhogan (homonym); ug (9) Unwalong (aphesis).
Gumikan sa hagip-ot nga espasyo, ang unang unom ka ludpung lamang maoy atong hisgotan niining gulaa. Ang nahibiling tulo ka ludpung pagahisgotan sa sunod gula.