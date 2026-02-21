De Catalina: Relihiyon ug ang Tumong sa Tawo (bahin 1)

– Ang destinasyon sa tawo mao ang Diyos, tungod kay nagagikan man ang tawo sa Diyos, ug hingpit gayod siyang nahisakop sa Diyos.
1. Ang atong katakos pangrason nagsulti kanato nga aduna gayoy Usa nga milalang kanato. Ug kana siya mao ang Diyos.
Wala gayoy motungha gikan sa wala. Kon aduna man gani gayoy higayon nga wala gayoy nag-eksist, nan wala gayod untay nag-eksist [hangtod karon]. Busa, tungod kay nag-eksist man kita, nasayod kita nga aduna gayoy Usa – kinsa milalang kanato – nga nag-eksist usab. [Ug] kana siya mao ang Diyos. “Gilalang kita niya, ug dili kita mismo” [maoy naglalang kanato] (Sal. 99:3). “Ang tanang butang gilalang pinaagi [Kaniya] ug alang Kaniya” (Kol. 1:16).
2. Ang atong katakos pangrason nagsulti usab kanato nga ang Diyos milalang kanato alang sa usa ka katuyoan. Ang Diyos milalang sa tawo aron makaila Kaniya, mohigugma Kaniya, ug moalagad Kaniya dinhi ning kalibotana, ug magmalipayon sa kahangtoran uban Kaniya sa sunod [kinabuhi]. Ang Diyos milalang kanato alang Kaniya. Ang tumong sa tawo, sama sa tibuok kabuhatan, mao ang himaya sa Diyos; aron pagpadayag sa balaanong kahingpitan, aron pagsangyaw sa pagkamaayo, sa kahalangdon, ug sa kagahoman sa Diyos.
“Ang Ginoo milalang sa tanang butang alang Kaniya” (Pro. 16:4). Bisan unsay Iyang kagustohan, o di-kagustohan, ang tawo kinahanglan gyod nga mopadayag sa kahingpitan, sa dominyon, ug sa himaya sa Diyos. Ang pag-eksist sa tawo nagapadayag niini; bisan gani ang iyang mga kasal-anan, sa kataposan, magapakita sa way-kinutoban nga kabalaanon ug hustisya sa Diyos.
3. Pinaagi sa paghimaya sa Diyos, ginalatid nga ang tawo makaambit sa Iyang way-kinutoban nga kalipay sa langit. Ang tawo gilalang alang gayod sa kinabuhi human sa lubnganan [o kamatayon]; kining [kinabuhia] karon usa lamang ka pagpangandam alang sa kinabuhing dayon.
Dinhi ning kinabuhia, kita [samag] mga hininginlan, mga latagaw, mga perigrino. Ang Langit, ang pinuy-anan sa Diyos, mao ang atong matuod nga nasod, ang atong matuod nga pinuy-anan. Didto, ang Diyos buot magpaambit kanato sa Iyang way-sukod nga himaya. “Kay dinhi wala kitay permanenteng siyudad, apan nagpangita kita sa siyudad nga umaabot” (Heb. 13:14).
4. Nahisakop kita sa Disyos. [Ug] kay iya man kitang mga linalang, aduna kitay tino nga mga kaakohan ngadto sa Diyos, nga ato gayong pagatumanon. Ang relihiyon nagatudlo kanato ning maong mga kaakohan. (sumpayan)