Katekismo
De Catalina: Relihiyon ug ang tumong sa tawo (bahin 2)
Emilio de Catalina, PhD.
Unsa man Ang Relihiyon?

– Ang relihiyon usa ka hiyas diin atong ihatag ngadto sa Ginoo ang dungog ug pag-alagad nga alang lamang Kinaya isip atong Magbubuhat, Agalon, ug Labing labaw nga Ginoo.

Kay pinaagi sa relihiyon nga makaila, mohigugma, ug moala­gad kita sa Diyos, tungod kay nag­sugo man Siya kanato nga mo­ila, mohigugma, ug moala­­gad Kaniya. [Ug] busa, pinaagi sa relihiyon nga atong tumanon ang katuyoan sa paglalang kanato, ug, busa, maluwas ang atong kalag.

Aron makabansay kita ning ma­ong hiyas, kinahanglan kita nga:

1] Motuo sa tanang kamatuoran nga gipadayag sa Diyos.

Diha sa relihiyon, makakat-on kita mahitungod sa Diyos ug sa iyang mga kahingpitan. Makakat-on kita kabahin sa Iyang dako kaayong gugma kanato. Makakat-on kita unsa ang husto ug unsa ang sayop. Makakat-on kita unsa ang gisugo sa Diyos nga atong pagabuhaton. Makakat-on kita mahitungod sa umaabot nga Iyang giandam Alang kanato.

2] Atong pagabuhaton dinhi sa atong kinabuhi unsay atong nakat-onan kabahin sa mga tulumanon ngadto sa Diyos, kabahin sa Iyang mga kasugoan ug kagustohan. Kon kahibalo lamang ang [anaa], dili pa kana relihiyon, ug wala kiniy ikahatag kanato. Ang yawa aduna usay kahibalo, apan wala siyay relihiyon. Ang relihiyon naglakip sa pag-alagad sa Diyos diha sa pagtuman sa unsay atong nakat-onan nga mga tulumanon ngadto Kaniya. Ang relihiyon dili usa ka butang sa pagbati lamang; [kondili] usa kini ka butang sa kabubut-on ug sa lihok.

Ang atong Ginoo nagkanayon: “Bulahan sila nga nakabati sa pulong sa Diyos ug nagatipig niini” (Luk. 11:28). Ang Apostoles nga si Santiago nag-ingon: “Apan, pagmanggibuhaton [kamo] sa pulong [sa Diyos], ug dili kay tigpaminaw lamang, [ug] nagalingla [lang hinuon] sa inyong kaugalingon” (San. 1). (sumpayan)

