De Catalina: Relihiyon ug ang Tumong sa Tawo (bahin 3)

Kinahanglan ba gayod nga atong pagabansayon ang relihiyon?
– Absoluto nga panginahanglan nga atong pagabansayon ang relihiyon. Walay kapilian nga gihatag ang Diyos kanato kabahin ning butanga.
1] Ang atong labing labawng kaakohan sa kinabuhi, ang kaakohan nga gimando sa Diyos kanato nga atong atimanon, mao ang pag-adto sa Diyos [mismo]. Ug kini nagaagad sa atong pagbansay sa relihiyon.
Kay pinaagi sa relihiyon nga atong pagatumanon ang katuyoan sa paglalang kanato. Pinaagi sa pagtuo sa unsay gipadayag sa Diyos kanato, nakaila kita Kaniya.
Pinaagi sa pagkaila [nato] Kaniya, makahigugma gayod kita Kaniya. [Ug] pinaagi sa pagbansay sa unsay atong nakat-onan ug sa pagsunod sa Iyang mga kamandoan, nagaalagad kita Kaniya. “Siya kinsa nagahupot sa akong mga kasugoan ug nagatipig niini, kana siya mao ang nahigugma Kanako” (Jn. 14:21).
2] Daghang mga tawo naggugol sa ilang kinabuhi diha sa haguka nga pagbugtaw sa bahandi, dungog, ug mga [salingkapawng] kalipay.
Apan nungka kining makatagbaw sa kasingkasing sa tawo bisan gani dinhi lang kalibotan.
Gawas pa niini, mabiyaan sila, sa dihang ang takna sa kamatayon moabot na.
“Kay sa dihang siya mamatay, wala gayod siyay madala bisan unsa: ni ang iyang [kalibotanong] himaya magauban kaniya [sa lubnganan]” (Sal. 48:18). (sumpayan)