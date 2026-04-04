De Catalina: Relihiyon ug ang Tumong sa Tawo (bahin 4)

Gikan kang Kinsa kita nakat-on sa pag-ila, paghigugma, ug pag-alagad sa Diyos?
– Nakakat-on kita sa pag-ila, paghigugma, ug pag-alagad sa Diyos pinaagi ni Hesu-Kristo, ang Anak sa Diyos, Kinsa nagatudlo kanato pinaagi sa Simbahang Katoliko.
1. Ang [matang] pagtuon diin si Hesus-Kristo nagatuudlo kanato bahin sa Diyos ug unsaon [nato] pagkahibalo, paghigugma, ug pag-alagad Kaniya, mao ang pagtuon sa relihiyon. Mao kini ang labing importanteng pagtuon nga pagabuhaton sa usa ka tawo. Ang pagpabaya niining maong pagtuon mao ang gamot-hinungdan sa krimen dinhi sa kalibotan niining kasamtangang panahon. .
Ang atong kaluwasan mas labing importante kaysa kahibalo bahin sa pisiks, pamalak, o kasaysayan. Ang tanan natong siyensiya ug kahibalo, uban sa atong bahandi ug mga kadungganan, mawalay nada kon dili nato luwason ang atong kalag. “Unsa may kapuslanan sa tawo, kong maangkon niya ang tibiok kalibotan, apan mag-antos [siya] sa pagkalaglag sa iyang kalag?” (Mat. 16:26).
2. Kining maong pagtuon nagkinahanglan og panghunahuna ug atensiyon. Kinahanglan mamati kita sa maayong magtutudlo. Dili kita makahimo og maayong pagtuon niini sa ato lamang kinaugalingon.
Ang deyakono nga si Pilipe nangutana sa Etopiyano nga nagbasa sa Balaang Kasulatan, “Nakasabot ka ba sa unsay imong gibasa?” Apan siya miingon, “Ngano, unsa ko man [pagkasabot], gawas kon adunay mopasabot kabako?” (Buh. 8:31).