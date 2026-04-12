De Catalina: Relihiyon ug ang Tumong sa Tawo (bahin 5)

Kinsa man kana sila nga Nagaawhag sa dili patuon sa relihiyon?
– Sila, kinsa nga nagaawhag sa dili pagtuon sa relihiyon, gipanghinganlan ginamit ang linangkob nga termino: gawasnong-tigpaminsar (kun free-thinkers), mga agnostiko, mga eskeptiko, ug mga rasyonalista.
1. Kining maong mga tigpaminsar nangangkon nga ang tanang mga gumonhap masolbad ra pinaagi sa paggamit sa alimpatakan lamang, dili na kinahanglan pa sa bisan unsang prinsipyo, balaod, dogma o awtoridad.
Ang “kagawasan sa panghunahuna” adunay tingog nga mananoy, apan sukwahi kini sa pangrason; pinaagi niini, ang salabotan magtakihod diha sa kasaypanan. Atong gawasnon nga isumiter ang atong mga salabotan ngadto sa kinaiyanhon ug sayantipikanhon nga mga kamatuoran; mao kana ang matuod nga kagawasan. Kon walay kagawasan sa panghunahuna diha sa matematika, ngano [wala] man diha sa relihiyon?
2. Ang “kagawasan sa panghunahuna” tataw nga usa ka sumpaki; dili kita gawasnon nga maghunahuna sa unsay dili tinuod. Adunay mga sukaranon nga balaod nga nagbugkos sa alimpatakan.
3. Ang alimpatakan sa tawo, aron makabaton kini sa matang sa kagawasan nga makaya pagkab-ot sa tawo, kinahanglan mangapkap og kasayoran kinsa ang awtoridad nga iyahang pagasaligan; kinahanglan iyang diskobrehon unsa ba gayod ang Balaod. Ug mao kiniy rason ngano nga ang rasyonal nga tawo magatuon sa Relihiyon, aron sa pagpangita niining maong pangpundasyon nga Balaod.