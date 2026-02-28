De Catalina: Relihiyon ug ang tumong sa tawo (bahin2)

Unsa man ang relihiyon?
Ang relihiyon usa ka hiyas nga atong ihatag ngadto sa Ginuo ang dungog ug pag-alagad nga alang lamang kinaya isip atong Magbubuhat, Agalon, ug Labing labaw nga Ginuo.
Kay pinaagi sa relihiyon makaila, mahigugma, ug moalagad kita sa Diyos, tungod kay nagsugo man Siya kanato nga moila, mohigugma, ug moalagad Kaniya. [Ug] busa, pinaagi sa relihiyon nga atong tumanon ang katuyoan sa paglalang kanato, ug, alang sa kaluwasan sa atong kalag.
Aron makabansay kita ning maong hiyas, kinahanglan kita nga:
1] Motuo sa tanang kamatuoran nga gipadayag sa Diyos.
Diha sa relihiyon, makakat-on kita mahitungod sa Diyos ug sa iyang mga kahingpitan. Makakat-on kita kabahin sa Iyang dako kaayong gugma kanato. Makakat-on kita unsa ang husto ug unsa ang sayop. Makakat-on kita unsa ang gisugo sa Diyos nga atong pagabuhaton. Makakat-on kita mahituongd sa umaabot nga Iyang giandam Alang kanato.
2] Atong pagabuhaton dinhi sa atong kinabuhi unsay atong nakat-onan kabahin sa mga tulumanon ngadto sa Diyos, kabhin sa Iyang mga kasugoan ug kagustohan. Kon kahibalo lamay [anaa] dili pa kana relihiyon, ug wala kiniy ikahatag kanato. Ang yawa adunay usay kahibalo, apan wala siyay relihiyon. Ang relihiyon naglakip sa pag-alagad sa Diyos diha sa pagtuman sa unsay atong nakat-onan nga mga tulumanon ngadto Kaniya. Ang relighiyon dili usa ka butang sa pagbati lamang; usa kini ka butang sa kabubut-on ug sa lihok.
Ang atong Ginoo nagkanayon: “Bulahan sila nga nakabati sa pulong sa Diyos ug nagatipig niini” (Luk. 11:28). Ang Apostoles nga si Santiago nag-ingon: “Apan, pagmanggibuhaton [kamo] sa pulong [sa Diyos], ug dili kay tigpaminaw lamang, [ug] nagalingla [lang hinuon] sa inyong kaugalingon” (San. 1). (sumpayan)