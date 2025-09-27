De Catalina: Sotto ‘mitisok sa liso sa Akademiyang Bisaya’

Sukad pa sa ika-19 nga siglo, aduna nay paningkamot sa pagpalambo sa Sinugbuanong Binisaya pinaagi sa pagtukod og grupo sa mga magsusulat. Niadtong 1901, gilusad ni Don Vicente Sotto ang unang mantalaan nga Ang Suga, ug niadtong 1908, iyang gisugyot ang pagtukod og akademya alang sa pinulongan.
Natukod ang Academia Bisaya niadtong 1917, pinaagi sa paningkamot ni Paulino Gullas sa Manila. Ang unang presidente mao si Jose Vaño, uban nila ni Vicente Sotto, Vicente Rama, ug Senador Manuel Briones. Apan kini nga grupo napalong sa paglabay sa panahon.
Sa 1929, gitukod ang Cebu Writers Club, ug sa 1935, gibanhaw pag-usab ang Academia, diin kapin sa 150 ka mga delegado ang ningtambong sa kombensyon sa Manila. Apan, giusab ang ngalan ngadto sa Kamauhang Binisaya ug gitukod ang board alang sa konstitusyon. Bisan pa, napalong gihapon kini.
Niadtong 1953, gitukod ang Ugmaran sa Binisaya sa Manila, pinangulohan nila ni Francisco Candia ug Nazario Bas. Sa 1964, gitukod usab ang Akademiya sa Dilang Bisaya ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia ug kanhi Bise Presidente Emmanuel Pelaez ug kadaghanan kanila gikan sa Ugmaran, apan napalong gihapon ang kapunongan. Sa 1987, gisagop sa Bisaya Magasin ang ilang batad dila.
Samtang sa 1995, natukod ang Academy of Arts and Letters Foundation, Inc. nga gipangulohan nila ni Manlalaban Adelino Sitoy, Manlalaban Cesar Kilaton, Jr., ug uban pang mga bisayista. Ang unang chairman mao si Jesus P. Garcia Sr., chairman of the board sa SunStar Publishing. Kasagaran kanila. nagagikan sa mga organisasyon
Sa 2009, giusab ang ngalan sa organisasyon ngadto sa Akademiyang Bisaya ug gilunsad ang English-Visayan Dictionary. Niadtong 2011, gipahigayon ang Unang Kongreso sa Binisayang Pinulongan sa Rehiyon 7.
Sa 2023, gisugdan ni Atty. Jesus “Sonny” Garcia, Jr. ang pagbangon sa Akademiyang Bisaya, nga misugod og regular nga mga tigom sa 2024 aron ipadayon ang adbokasiya sa pinulongan.