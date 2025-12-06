De Catalina: Tubig sa Bunyag sa Paghinulsol?

Ang Ebanghelyo karong Dominggoha (Mat.3:1-12), naghisgot sa pagpamunyag ni San Juan Bautista didto sa sapa sa Jordan. Ang labing nakapaalinggat sa atensiyon mao kining bersikulo 11, nga nagkanayon: “Ako nagbunyag kaninyo sa tubig alang sa paghinulsol.” Adunay mga bahin sa Balaang Kasulatan diin gigamit sa Diyos ang tubig.
Sama sa tubig nga mibuhagay gikan sa bato nga gitampok ni Moises sa tungkod (Ex.17:6). Gigamit ang tubig alang sa kaayohan sa mga tawo. Sa laing bahin, sa dihang naghinubra na ang kalampingasan sa katawhan, gigamit usab sa Diyos ang tubig sa paglimpiyo sa aping sa kalibotan. Gipasaopan sa tubig ang kalibotan sa panahon ni Noah (Gen., Kap. 6-7). Kining hitaboa, pisikal nga paglimpiyo. Mga tawo napuo. Apan gigamit usab ang tubig sa pagbunyag.
Naglimpyo kini sa sala nga panulondon. Kining aspetoha, espirituwal nga paglimpiyo. Ug nakapahinuktok ang bersikulo 11 sa Ebanghelyo karong adlawa: “tubig sa bunyag sa paghinulsol.” Dili pa malimtan ang dagkong panghitabo sa atong lalawigan. May linog. Ug gisundan kini sa dili lang baha kondili lunop gayod. Daghang kinabuhi ang nakalas. Kon ukiton pagtan-aw ang panghitabo, makita diha niini ang kamot sa di-makitang Diyos kinsa adunay kagahuman labaw sa tibuok uniberso.
Ubos sa iyang pagkontrol bisan ang kinagamyang partikulo sulod sa atom. Tataw nga adunay kontrol ang Diyos ning tanan. Apan ang pangutana mao: nganong iya man kahang gitugot nga manghitabo kining tanan? Dili kalikayan ang pagpangutana niini aron makakita og kahayag ang salabotan sa tawo. Kon ulioton gayod pagtan-aw, adunay kaamgid ang nanghitabo sa lunop di pa lang dugay sa panghitabo nga gisaysay sa Balaang Kasulatan diin ang tubig maoy gigamit sa paghugas.
Dinhi, ang mga pulong ni San Juan Bautista nagkahulogan dili lamang sa bunyag sa paghinulsol kondili nagtangag usab kini og kahulogan sa paghinulsol sa katawhan nga giliminan na sa modernong panghunahuna diin ang Diyos mora na lang og ikaduha sa mga butang materyal ning kalibotana. Ang lunop – tubig – mahimong gitugot sa Diyos aron makamata ang namunoan ning nasora sa korapsiyon nga ingon way sama kalaksot, aron makamata usab ang katawhan sa kaakohan ngadto sa nasod nga gihatag sa Diyos.
Sa laktod, ang maong lunop mahimong nagtangag og kahulogan nga pagtawag sa paghinulsol kalabot sa korapsiyon sa pamunoan ug sa korapsiyon sa katawhan nga naghatag og dalan aron magpatigbabaw ug magpadayon ang mga korap ug ang ilang “inequities” dinhi sa katilingban. Hinaot wala ug dili makapadesperado ang maong ngilngig nga panghitabo, kondili makapabag-o sa panghunahuna sa tibuok katawhan kalabot sa Diyos, sa Nasod, ug sa kinatibuk-an sa katilingban.