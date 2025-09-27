De Catalina: Unsa Ang Akademiyang Bisaya?

Ang Akademiyang Bisaya, Inc. usa ka organisasyon nga gipundok sa mga magsusulat, magtutudlo sa publiko ug pribadong unibersidad, ug sa mga indibidwal nga may dakong kasibot sa pagtipig, pagpalambo, ug pag-amping sa atong lumadnong pinulongan. Kini nga grupo nagkahiusa dili lamang tungod sa ilang pagbati sa kahinungdanon sa Binisaya, kondili usab tungod sa ilang malalom nga pagtuo nga ang pinulongan usa ka haligi sa atong kultura ug identidad.
Ang ilang paningkamot dili kutob sa pagsulat o pakighisgot sa Binisaya, kondili sa pagtuboy niini ngadto sa mas halangdon nga kahimtang, nga masayran ug marespeto, dili lamang sulod sa Pilipinas, kondili sa tibuok kalibutan. Ilang tinguha nga ang mga litok sa atong katigulangan dili lamang mabuhi, kondili masabtan, respetuhon, ug gamiton sa saktong paagi.
Tungod sa kalambuan sa teknolohiya ug modernisasyon, ang pinulongan kanunay nga nagauswag. Apan, daghan sa mga pulong nga gigamit karon usahay moliko sa orihinal nilang kahulugan. Dinhi mosulod ang papel sa Akademiya: ilang gipaningkamutan nga susihon ang makasaysayanong tinubdan ug husto nga gamit sa mga pulong. Ilang gipahingusgan ang pagpahimutang sa tukmang kahulugan, aron magpabilin nga lig-on ang pinulongan bisan pa sa paspas nga pag-uswag sa kalibutan.
Bisan ang mga mantalaan sama sa SunStar Superbalita Cebu nagagamit og Binisaya aron mahimong mas kasabotan sa kadaghanan, ang Akademiyang Bisaya, Inc. misangpot sa mas lawom nga hisgutanan: lingguwistika, batadila, panitikan, ug uban pang aspeto sa pinulongan. Ilang giila nga ang panukiduki ug pananaliksik dili kinahanglan hunongon kay kini’y gikinahanglan aron buhi ug timgas ang Binisaya sa tanang panahon.
Busa, ang Akademiya nag-awhag sa tanang may gugma sa pinulongan nga mopatigbabaw sa ilang dagang ug hunahuna. Ang pagsulat mahimong kapahungawan, ug ang matag sinulat usa ka hinungdanong tambag sa kultura. Sa ilang paningkamot, gipakita sa Akademiyang Bisaya nga ang pagpreserbar sa atong pinulongan usa ka panaw nga angay tabangan sa tanan.