De Gracia: Wa’y mireklamo sa mga tarpaulin sa CCLEX

Wala nakadawat og mga reklamo ang kapitan sa Barangay Pasil labot sa mga dagkong tarpaulin nga gipangtaod sa Cebu - Cordova Link Expressway (CCLEX).
Kini samtang nagpadayon ang lapad nga clean-up operation sa maong baybayon dungan sa gipahigayon nga Asean Summit 2026.
Sa usa ka interview niadtong Biyernes, Mayo 8, 2026, niingon si Kapitan Francisco de Gracia, Jr. nga wala pay niabot kaniya nga pormal nga reklamo bahin sa mga tarpaulin, apan niangkon nga daghan sa mga molupyo ang wala makauyon kay sagabal sa panan-aw.
“Wala ko kahibalo unsa nga tarpaulin ang inyong gipasabot… sa akong nahibaw-an, wala gyud koy nadawat nga mga reklamo,” matod pa niya.
Dugang sa kapitan, ang mga pagsaway basin gikan lang sa pipila ka mga kritiko.
Kini nga pamahayag nigawas human sa mga pagsaway nga ang Barangay Pasil gitago o gitabunan aron dili makit-an sa mga delegado sa Asean, ilabi na kadtong moagi sa CCLEX.
Ang pagpamutang og tarpaulin ug ang dinalian nga pagpanglimpyo nakakuha og atensiyon sa publiko tungod sa kahimtang sa basura ug sa baybayon sa maong dapit.
Apan giklaro na ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang mga tarpaulin sa CCLEX wala gituyo aron itago ang Barangay Pasil.
Sumala sa Mayor, ang katuyoan niini mao ang pag-welcome sa mga delegado ug pagpasigarbo sa garbo sa Sugbo.
“Dili kini gituyo aron naay itago. Nagdala kini og mga mensahe sa pag-welcome sa mga delegado ug pagpaila sa Dakbayan sa Sugbo,” pasabot ni Archival.
Gikompirmar sab sa Mayor nga nagpadayon ang pagpanglimpyo sa Pasil sa koordinasyon sa Department of Public Works and Highways (DPWH), tungod kay usa kini sa mga prayoridad nga dapit alang sa environmental improvement sa dili pa ang summit.
Matod ni Gracia, gipaabot nga molungtad pa og labing minos duha ka semana ang clean-up drive sa Pasil tungod kay dako pa ang bulto sa basura nga kinahanglang haunon gikan sa baybayon.
Bisan og mahuman na ang summit, posible gihapon nga magpadayon ang operasyon depende sa mahabilin nga basura.
Gikompirmar ni Gracia nga ang ilang Barangay Environmental Officers (BEOs) nagsugod na og isyu og mga citation ticket batok sa mga residente nga masakpang nagpataka og labay og basura.
Kadaghanan sa mga nadakpan mga residente ug dili ang mga vendor sa merkado.
Ang nagpadayon nga pagpanglimpyo kabahin sa mas lapad nga suporta sa Sugbo alang sa Asean Summit 2026, nga gipahigayon gikan sa Mayo 7 hangtod 8.
Ang maong kalihukan nagdala og liboan ka mga langyaw nga delegado ug mga sakop sa media. / CAV