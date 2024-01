De La Hoya okey ra mobalhin si Garcia ni Mayweather Jr.

Nanghinaot si Golden Boy Promotions head Oscar De La Hoya nga makat-on og leksyon kabahin sa depensa ang iyang batos nga si Ryan Garcia human kini nakig-uban ni Floyd Mayweather Jr.

Ning bag-uhay lang, niapil si Garcia sa Mayweather Protection Program nga gitukod ni Mayweather, kinsa kanhi higpit nga karibal ni De La Hoya.

Gipangayoan og reaksyon si De La Hoya kabahin niini.

“That’s awesome,” matod ni De La Hoya sa ESNews. “Look, I always praise a fighter, a young fighter who wants to soak up all that information from a legend, from an icon. So when I saw Ryan running with Floyd, I was like yeah, ask him questions about defense, about you know.”

Alang ni De La Hoya, dili problema alang kaniya kon gusto ni Garcia nga magpadumala kang Mayweather.

“If Ryan wants to go with Floyd, and not to me, so be it, it’s great. Because that’s another legend,” dugang ni De La Hoya.

“Different styles but another legend. So it’s all information that these young fighters are soaking in, which is great.”

Dayag na sa publiko nga adunay panagbikil sila si De La Hoya ug Garcia. Bisan adunay panagbikil ang duha, padayon nga niaway si Garcia ubos sa Golden Boy Promotions.