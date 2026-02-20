De Liaño mas nakasabot na sa sistema ni Cone

Nagkanayon ang pambatong rookie sa Converge FiberXers nga si Juan Gomez de Liaño nga mas nakahangop ug nakasabot na siya sa sistema ni national coach Tim Cone sa ikaduhang higayon nga nahimo siyang sakop sa Gilas Pilipinas.
Si de Liaño usa sa bag-ong mga magduduwa nga niapil sa training camp sa Gilas alang sa kampanya niini sa nagkaduol nga Window 2 sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
“Honestly, (I’m) happy to be back. It’s always a blessing to be part of the crew, and just to get a feel with the guys again. Hopefully, I could help and contribute in my own ways,” matod ni de Liaño, nga napatik sa Spin.ph.
Gipasabot ni de Liaño nga sa premirong higayon nga nahimo siyang sakop sa Gilas kaniadto, duha ra ka mga adlaw nga nakaapil siya sa praktis sa national team hinungdan nga wala pa kaayo siya nakasabot sa sistema ni Cone.
“Now, I think we have 10 days to prepare for the next game. I think I’m a lot more familiar with how coach runs the system offensively and defensively. It’s been going smooth,” dugang ni de Liaño. / ESL