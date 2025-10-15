De Liano napili dayong PBA POW

Sa labing una niyang pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA), nakakulit dayon og kasaysayan si Converge FiberXers No. 2 overall pick Juan Gomez de Liano.
Nahitabo kini dihang natabangan ni de Liano ang FiberXers sa pagmakmak sa bag-ong miyembro sa liga nga Titan Ultra Giant Risers, 129-92, niadtong Sabado Oktubre 11, 2025, sa Season 50 Philippine Cup.
Ning maong sangkaa, si de Liano nahimong labing unang rookie nga nakarehistro dayon og triple-double (15 pts., 10 rebounds, ug 11 assists) sa labing una pa lang niining pagduwa.
Tungod niini, dili ikasurpresa nga naangkon sa produkto sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons ang labing unang PBA Press Corps’ Player of the Week award ning maong komperensiya.
Nalupig ni de Liano sa inilugay ning maong pasidungog sila si Zav Lucero sa Magnolia Chicken Timplados Hotshots, Caelan Tiongson sa Rain or Shine Elasto Painters, ug laing FiberXer nga si Justin Arana. / ESL