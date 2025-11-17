De Liano, QMB apil sa Gilas training pool

Adunay duha ka bag-ong mga magduduwa nga nahilakip sa Gilas Pilipinas training pool sa pagpangandam niini alang sa opening window sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers.
Gibutyag ni national coach Tim Cone nga giimbitar niya sila si Juan Gomez De Liano ug Quentin Millora- Brown aron moduwa sa national team sa labing unang higayon.
“We’ve invited Juan to the practice. This doesn’t necessarily mean he’s going to be in the Final 12, but he will come and join us,” matod ni Cone nga napatik sa www.pba.ph.
Nagkanayon si Cone nga naglaum siya nga mobutho ang duha ka mga magduduwa inig sugod sa training camp sa Gilas karong Martes, Nobiyembre 18, 2025.
“QMB and Juan will be the only ones who don’t know the system and need to be taught. They will be starting from ground zero,” pasabot ni Cone.
Ang Gilas mosugod sa ilang kampanya sa opening window sa qualifiers karong Nobiyembre 28 diin moasdang sila sa Guam.
Ang Gilas molarga paingon sa Guam karong Nobiyembre 25. / ESL