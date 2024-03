De Lima mihangyo nga kaso sa drugas ibasura

Nihangyo ang kampo ni kanhi senador Leila de Lima sa Muntinlupa City Regional Trial Court (RTC) nga ibasura ang nahabilin niyang kaso sa drugas tungod sa kapakyas sa piskaliya pagmatuod sa iyang sala nga way resonableng pagduda kun reasonable doubt.

Ang abogado ni De Lima nisang-at niadtong Miyerkules, Marso 20, 2024, og amended demurrer to evidence atubangan sa Muntinlupa RTC-Branch 206 nga naghangyo nga maabsuwelto siya sa kaso.

Ang iyang mga abogado nitataw sa mosyon nga ang prosekusyon wala lang kay napakyas sa pagpresentar og igo nga ebidensya beyond reasonable doubt aron magkombikto, napakyas usab kini sa pagpresentar sa lig-on nga ebidensya nga sad-an ang akusado.

Gibarugan nila nga ang mga testimoniya sa mga saksi mga hungihong, nga nagpatugbaw nga sila nakombikto nga mga kriminal.

“Being criminal convicts, the same principle on the unreliability and untrustworthiness of their testimony as applied by the Honorable Court in its... order to the bail testimonies of their co-inmates at the New Bilibid Prison is likewise applicable to them,” matod sa pamahayag sa mga abogado.

Ang duha ka mga saksi mao sila si Rodolfo Magleo ug Nonilo Arile, kinsa pareho’ng ningbakwi sa ilang mga testimonya batok kang De Lima.

Una nang giakusahan ni Magleo si De Lima nga nakabenepisyo sa operasyon sa ilegal nga drugas sa mga big-time drug lords sa New Bilibid Prison atol sa iyang termino isip secretary sa Department of Justice.

Matod ni Arile nga ang maong pundo gituyo aron pundohan ang kandidatura ni De Lima sa pagkasenador sa 2016. / TPM, SunStar Philippines