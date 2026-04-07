De Luna nakaikyas sa kaw-it sa panamilit

Nakaikyas si Filipino Jeffrey de Luna sa kaw-it sa panamilit human niya gibuntog si Clark Sullivan sa New Zealand, 8-4, sa loser's qualification niadtong Lunes, Abril 6, 2026 (PH time), sa Yalin WPA Men's 8-ball World Championship sa St. Louis, Missouri, USA.
Si de Luna kinsa maoy 2006 Doha Asian Games 9-Ball silver medalist, makigdinumbolay ni Stefan Kasper sa Germany alang sa sunod niyang tahas sa loser's qualification.
Ang ubang mga Pinoy nga nakaabante mao sila si Sean Mark Malaya ug Lee Vann Corteza.
Gilupig ni Malaya si Joshua Filler of Germany, 8-7, samtang gibuntog ni Corteza si Arseni Sevastyanov sa Finland, 8-4.
Ang laing pambato sa Pilipinas nga si Roberto Gomez nanamilit human sa iyang kapildihan batok ni Radoslaw Babica sa Poland, 7-8.
Sa winners qualification, ang laing Pinoy nga si kanhi world champion Carlo Biado niyukbo ni American Skyler Woodward, 4-8.
Buhi pa hinuon ang paglaom ni Biado aron makaabante sa knockout stage apan kinahanglang moagi pa siya sa losers qualification diin iyang ikaharong si Vitaliy Patsura sa Ukraine. / ESL