De Ocampo gidayeg ni Reyes

Pasado ang gihatag nga grado ni TNT Tropang Giga coach Chot Reyes sa pagdala ni Philippine Basketball Association (PBA) legend Ranidel De Ocampo sa bag-ong obligasyon niini isip sakop sa coaching staff, kansang tahas mao ang paggiya ug pag-train sa big men players sa TNT.
Nagkanayon si Reyes nga sa paggiya ni De Ocampo, aduna siya’y nakitang kalambuan sa abilidad sa batan-on niyang big men nga sila si Henry Galinato ug Brandon Ganuelas-Rosser sa ilang kampanya sa Season 50.
“If you noticed the development of Henry Galinato, and even the game of Brandon Ganuelas,” asoy ni Reyes, nga napatik sa www.pba.ph.
Sila si Galinato ug Ganuelas-Rosser mao ang gisaligan og maayo sa TNT sa ilawom nga bahin hilabi na kay gikan pa sa pagkaangol ang beteranong big man nga si Poy Erram.
Si Ganuelas-Rosser nag-average og 10.3 puntos ug 5.7 rebounds samtang si Galinato nag-average og 7.1 puntos ug 5.8 boards.
Nabantayan sab ni Reyes ang umento sa three-point shooting sa beterano ug kanhi MVP Kelly Williams tungod sa paggiya ni De Ocampo, kinsa usa sa nailang big man sa PBA nga masaligan sa itsa sa gawas.
“Kelly Williams is now an outside threat,” batbat ni Reyes.
Ning bag-uhay lang, opisyal nga giretiro sa TNT ang No. 33 jersey ni De Ocampo, nagpasabot nga wala na’y magduduwa sa TNT ang puwedeng makagamit ning maong numero. / ESL