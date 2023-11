Deadline karon sa Soce; way lugway

Wa nay lugway sa deadline sa pag-file og Statement of Contributions and Expenditures (Soce) gikan sa mga kandidato sa bag-uhay lang natapos nga Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).

Si Director Lionel Marco Castillano, sa Commission on Elections (Comelec 7), nisubli sa iyang panawagan sa mga kandidato nga mosumiter sa ilang Soce sa o sa dili pa ang Miyerkules, Nobiyembre 29, 2023 nga maoy adlaw nga gitakda nga deadline.

Matod niya nga walay extension nga gihatag ang ilang central office sa Manila alang sa deadline sa filing.

Iyang gisubli nga ang mingdaug, pilde, ug kadtong mi-withdraw kinahanglang mosumiter sa Soce sa Miyerkules, hangtod sa alas 5 sa hapon lamang.

Si Ivan Jason delos Santos, administration officer sa Comelec 7, niingon nga dili pa sila makahatag og espisipikong numero sa gidaghanon sa Soce nga gisang-at tungod kay kadaghanan sa mga probinsiya wala mohatag kanila og kopya.

Apan matod ni delos Santos nga alang sa Bohol gipahibawo na sila nga hangtod niadtong Martes, aduna pay 48 porsiyento. Adunay 23,792 ka mga kandidato nga nanagan sa mga barangay sa Bohol.

Matod ni Castillano nga ilang ipagawas ang comprehensive figures human mahuman ang deadline sa filing sa Soce.

Samtang si Comelec Cebu Spokesperson Omar Sharif Mamanlinta, kinsa concurrent election officer sa Carcar City sa habagatang Sugbo, niingon nga sa 735 ka mga kandidato, 615 na ang naka-file.

Matod ni Mamalinta nga iyang gipaabot nga mo-file og Soce ang mga kandidato sa katapusang adlaw sa filing.

Si Comelec Commissioner George Erwin Garcia, atol sa iyang pagbisita sa Sugbo niadtong Nobiyembre 21, niingon sa iyang pakighinabi sa SunStar Cebu nga ang kapakyas sa pag-file sa gikinahanglan nga electoral contribution ug expenditure reports mahimong mosangpot sa silot, ug ang mga indibiduwal mahimong did-an sa paghupot sa mga posisyon sa publiko.

Ang Section 14 sa Republic Act 7166, o ang Synchronized National and Local Elections and Electoral Reforms Act, nagmando nga ang mga kandidato ug political party treasurers kinahanglang mosumitir og komprehensibo, tukma, ug detalyadong report sa tanang mga kontribusyon ug gasto sa kampanya sulod sa 30 ka adlaw human sa adlaw sa eleksyon .

Ang balaod nag-ingon usab nga ang mga malapason adunay tulubagon sa pagbayad sa administratibong multa gikan sa P1,000 hangtod P30,000 sa pagbuot sa election body.

Atol sa mga kampanya, ang mga kandidato nga nahigot sa mga partido sa politika adunay limitasyon sa paggasto nga P3 matag botante, samtang ang mga independente nga kandidato limitado sa P5 matag botante.