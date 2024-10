Deadline pagpetisyon batok nuisance candidate giuswag

Gianunsyo sa Commission on Elections (Comelec) niadtong Sabado, Oktubre 12, 2024, nga ilahang giuswag hangtod karong Oktubre 14-16 ang pag-file og mga petisyon aron ideklarar ang usa ka magpapili nga nuisance candidate.

Sa usa ka public notice, nagkanayon ang Comelec nga ilaha kining gihimo human gianunsyo sa Malacañang nga suspendido ang mga klase ug trabaho sa mga dakbayan sa Pasay ug Manila karong Oktubre 14 ug 15.

“The Commission En Banc approved the extension of the deadline for the filing of Petitions Against Nuisance Candidates from Monday, 14 October 2024, to Wednesday, 16 October 2024, from 8 a.m. to 5 p.m.,” pamahayag sa Comelec.

Gipangsuspenso sa Malacañang ang mga klase ug trabaho sa Pasay ug Manila aron paghatag og agianan sa pag-host sa nasod sa Asia-Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (APMCDRR).

Ubos sa Omnibus Election Code, ang Comelec adunay katungod nga mosusi sa usa ka petisyon ug ikanselar ang COC sa mapamatud-ang nuisance candidate. / HDT / SunStar Philippines