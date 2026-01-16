Deboto sa Santo Niño naayo sa goiter

Luyo sa bagang duot sa mga tawo sa Traslacion sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nagbarog si Wena Balestine—usa ka buhing saksi sa milagro sa Balaang Bata.
Sulod sa tulo ka tuig nga pagdeboto, iyang napamatud-an nga ang pagtuo maoy labing gamhanang tambal sa bisan unsang balatian nga gihambin sa lawas.
Sa usa ka interbyu sa SunStar Cebu atol sa Traslacion 2026 sa Lapu-Lapu City, gipaambit ni Balestine nga ang iyang pagtuo nakatabang sa pag-ayo sa iyang goiter ug uban pang mga balatian.
Bisan tuod bag-o pa lang siya nga nagsugod sa pag-apil sa mga relihiyosong kalihukan, matod niya nga nahimo kining tinubdan sa iyang kusog.
Usa si Balestine sa kapin 9,000 ka mga deboto nga nisalmot sa Traslacion sa dihang ang imahe sa Señor Sto. Niño gidala ngadto sa Nuestra Señora de Regla Parish and National Shrine sa Lapu-Lapu City niadtong Biyernes, Enero 16, 2026.
Gidala usab ang mga imahe sa Virgen de Guadalupe ug Saint Joseph gikan sa Mandaue City nga naghatag og mas dakong kamahinungdanon sa maong kalihukan.
Sumala ni Police Lt. Col. Ardioleto Cabagnot, Chief Operations Officer sa Lapu-Lapu City Police Office, mga 7,300 ka deboto ang naglinya sa kadalanan ug 1,800 ang sulod sa simbahan. Matod ni Cabagnot nga sa kinatibuk-an nagmalinawon ang maong relihiyosong kalihukan ug walay natala nga dautang insidente, taliwala sa bunok sa uwan.
Pasabot niya nga tungod sa mga pundo nga tubig sa karsada, napugos ang mga tawo sa pagduot-duot aron di mabasa ang ilang tiil.
Dugang nga mga personnel, lakip na ang mga force multipliers gikan sa ubang security agencies, ang ipakatap alang sa seaborne procession karon, Sabado, Enero 17. / DPC