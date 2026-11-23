Moabot sa 300 ka campus journalists ug teacher-coaches sa English ug Filipino nga gikan sa elementary og secondary level ang gibansaybansay sa Department of Education (DepEd) Division of Mandaue City atol sa duha ka adlaw nga “Division Enhancement Training of the 2026-2027 Regional Schools Press Conference Qualifiers” niadtong Nobiyembre 20-21, 2026.
Gibahin ang training sa upat ka mga lugar.
Sa English individual category, gipahigayon kini sa Mandaue City Central School Conference Room samtang ang Filipino individual category sa Mandaue City Central School Library.
Ang training naglakip sa individual category ang news writing, editorial writing, feature writing, column writing, copyediting and headline writing, science and technology writing, sports writing, photojournalism, ug editorial writing.
Samtang ang Collaborative Desktop Publishing, Online Publishing ug Radio Scriptwriting and Broadcasting gipahigayon sa DepEd Mandaue City Library Hub, ang Television Scriptwriting and Broadcasting sa DepEd Mandaue ICT Room.
Matod ni Dr. Bianito A. Dagatan, ang DepEd Mandaue Schools Division Superintendent nga ang tumong sa training mao ang pag-equip sa tanang regional qualifiers sa advanced journalistic skills, stratehiya sa kompetisyon, ug ethical standards aron mo-excel ang campus journalist para mahimong Regional Schools Press Conference (RSPC) champion.
Ang Regional Schools Press Conference mahitabo karong Disyembre 13-19, 2026, sa Tubigon, Bohol. /Marvin Quilaquil / Hulagway ni Jirah Aquino