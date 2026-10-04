Defending champ MBC nagbangis dayon sa season 2 sa senior citizens basketball

Mga duwa karon:
7:00 pm- GAA batok Fuba
8:30 pm- PBC batok Vintage
Gisugdan sa Season 1 champion Mandaue Ball Club ang ilang kampanya sa Power 60 Friendship Cup Senior Citizens Basketball Tournament Season 2 pinaagi sa hingpit nga dominasyon batok sa bag-ong miyembong Power 60 squad, 90-60, niadtong Sabado, Oktubre 2, 2026, sa Pardo Sports Complex sa Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo.
Human sa sikit nga kombati sa 1st quarter, gitumban og sugod sa MBC ang gasolinador sa ilang opensa sa 2nd quarter sa pagpangulo ni Jojo Gonzaga aron pagposte og 56-23 nga labaw sa halftime.
Sa 2nd quarter, 29 puntos ang namugna sa MBC kumpara sa unom lang ka puntos nga nahimo sa Power 60.
Padayon ang pagbunok sa opensa sa MBC sa 3rd quarter ug wala kini nilurang hangtod na sa katapusang gutlo.
Nagpakatap og 25 puntos si Gonzaga aron pangulohan ang masipang kadaugan sa MBC samtang nidugang og 13 puntos si Boy English.
Ang nangabungog nga Power 60 gipangulohan ni Jonjon Cambaya pinaagi sa iyang 27 puntos samtang niamot og 16 puntos si Jun Mabala.
Sa laing duwa, gipangkusokuso sab sa HLY ang Blessil Tungkil, 110-72, sa engkuwentro sa pulos bag-ong mga miyembro.
1st game
MBC (90)- Gonzaga 25, English 13, Somosot 10, Ceniza 10, Montayre 9, Antigua 8, Dardenas 5, Ibahay 4, Baunsit 4, Pono 2..
Power 60 (60)- Cambaya 27, Mabala 16, Piloton 8, Oledan 5, Ybiernas 2, Ozon 2..
2nd game
HLY (110)- Cabrera 23, Abano 20, Rosito 12, Doria 12, Diaz 12, Yrog irog 10, Herbito 8, Cabatas 5, Enriquez 4, Locaylocay 4.
Blessil Tungkil (72)- Estrada 17, Delapena 14, Ferraren 9, Fernandez 9, Abasolo 6, Bughao 5, Alinabon 4, Dungog 4, Pestano 2, Yares 2, Camota 2. / ESL